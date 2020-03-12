شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى تونس إلى 13 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئيسة المرصد الوطنى التونسى للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية ارتفاع عدد مصابى فيروس كورونا فى البلاد إلى 13 شخصا بعد تسجيل 6 حالات جديدة اليوم الخميس . وأوضحت بن علية - خلال مؤتمر صحفى اليوم لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد فى تونس - أن الإصابات الجديدة منهم 2 عادوا من فرنسا و4 اختلطوا بالمرضى السابقين كلهم من تونس الكبرى، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد إجراء 72 تحليلا مخبريا اليوم الخميس.

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