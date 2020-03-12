شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن الحالات موزعة بين بغداد والنجف. وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الخميس - إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 111 نموذجا لحالات مشتبه بإصابتهم فى مستشفيات المحافظات المختلفة"، مشيرة إلى وجود 6 حالات إيجابية وهى حالة فى محافظة النجف وحالة فى محافظة بغداد و٤ حالات فى مدينة الطب فى بغداد.

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