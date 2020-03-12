كورونا.. الجزائر تعلن حالة وفاة ثانية بكورونا

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، وتسجيل إصابة جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 26 في البلاد.
وأفادت الوزارة، في بيان، أن "الوفاة الجديدة لشخص يبلغ من العمر 55 سنة، فيما تتعلق حالة الإصابة الجديدة بامرأة عادت من فرنسا، وتتواجد حاليا بمستشفى سكيكدة (شرق) في حالة صحية مستقرة".
وأوضح البيان، أن عدد المصابين ارتفع إلى 26 حالة في البلاد.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الوزارة وفاة شخص يبلغ من العمر 67 سنة، كان مصابا بالفيروس ويعاني مرضا مزمنا، دون ذكر طبيعته.
وتنتمي أغلب الحالات المصابة بالفيروس إلى عائلة واحدة بمحافظة البليدة جنوب العاصمة، وبينها حالة الوفاة الأولى، لكن يجهل إن كانت الثانية من نفس العائلة.
وانتقل الفيروس إلى العائلة المصابة من قريب لهم مقيم في فرنسا، زارهم بين 14 و21 فبراير/ شباط الماضي، وفق بيان سابق للوزارة.
وفي وقت سابق الخميس، أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بتعليق فوري للدراسة في المدارس والجامعات لمنع تفشي الفيروس، حتى 5 أبريل/ نيسان القادم.
وفي 25 فبراير، أعلنت الجزائر تسجيل أول إصابة بالفيروس، لإيطالي تم ترحيله إلى بلاده.
والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.
وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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