كورونا.. قطر توقف خدمات النقل العام والمترو مؤقتا

الدوحة/ الخليج 365



أعلنت وزارة المواصلات القطرية، عن إيقاف مؤقت لخدمة ميترو الدوحة، وخدمة حافلات النقل العام في البلاد، لثلاثة أيام، كإجراء احترازي ضد كورونا.



وذكرت الوزارة، في بيان لها عبر "تويتر" أنه سيتم إيقاف خدمات الميترو وحافلات النقل العام اعتبارا من مساء الخميس حتى صباح الأحد المقبل.



وأضافت أن "هذا الإيقاف يأتي في ضوء التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضد انتشار فيروس كورونا الجديد."

وفي السياق ذاته، كلفت وزارة الأوقاف، الخميس، إدارة المساجد بالتشديد على نظافة المساجد، والعمل على إزالة كل ما من شأنه الإسهام في نقل العدوى.

وقالت إنه "يجب على المصلين ممن تظهر عليهم أعراض البرد أو الإنفلونزا اعتزال المساجد فترة المرض".

والخميس، أعلنت وزارة الصحة خروج الدفعة الأولى من المواطنين الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي بعد إجلائهم قبل أسبوعين من إيران بسبب تفشي فيروس كورونا هناك.

وذكر بيان للوزارة، أن "هذه الدفعة تضم 121 شخصا ممن تلقوا على مدى أسبوعين العناية اللازمة في الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس".

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وأضاف أن "الفحوصات التي أجريت على الدفعة التي تم إجلاؤها من إيران أظهرت وجود 9 حالات بينهم فقط من المصابين بالفيروس، وهم يتلقون الآن الرعاية الطبية اللازمة ويتمتعون بصحة جيدة جدا وسيتم قريبا الإعلان عن شفائهم".

والأربعاء، تم تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 262.

وقالت الوزارة، إن الإصابات الجديدة "لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عنها الأحد الماضي، ممن يقيمون بمجمع سكني واحد".

وأوضحت أن الحالات الجديدة "من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع".

وفي وقت سابق الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفا في حوالي 115 دولة، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.

وحتى مساء الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، بحسب إحصاءات غير رسمية.

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