الجيش الأمريكي يتهم "حزب الله" العراقي بتنفيذ هجوم التاجي

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

اتهم الجيش الأمريكي، الخميس، كتائب "حزب الله" العراقي الموالية لإيران بالوقوف وراء الهجوم على معسكر "التاجي" شمال بغداد.

جاء ذلك حسب ما نقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية عن قائد القيادة المركزية في الجيش الجنرال كينيث ماكنزي.

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وقال ماكنزي، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس، إن "الولايات المتحدة لا تزال تحقق في الهجوم، ولاحظنا أن كتائب حزب الله هي المجموعة الوحيدة التي يمكن أن تقوم بمثل هذه الهجمات".

ومساء الأربعاء، تعرض معسكر "التاجي" شمال بغداد إلى قصف بـ10 صواريخ؛ ما أوقع 3 قتلى من قوات التحالف هما أمريكيان وبريطاني، فضلا عن إصابة 12 آخرين بجروح، وفق إحصائية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

وعبر بيان، أشادت كتائب "حزب الله" العراقي بالعملية دون أن تتبناها صراحة، واعتبرت أنه على "قوات الاحتلال تحمل نتائج وجودها غير الشرعي على أرض العراق".

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