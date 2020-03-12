مصر.. تسجيل ثاني وفاة بكورونا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، وفاة حالة ثانية بفيروس كورونا، الخميس، ضمن 13 حالة جديدة تم اكتشافها، ليرتفع إجمالي الحالات المعلن عنها إلى 80، بحسب إعلام محلي.

وقالت صحيفة الأهرام (حكومية) نقلا عن مستشار وزيرة الصحة خالد مجاهد، إن "الصحة سجلت وفاة سيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الدقهلية، بعد استقبالها في مستشفى صدر المنصورة، وهي تعاني من التهاب رئوي حاد، صباح الأربعاء".

وأضاف "مجاهد"، أن "إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بكورونا حتى الخميس، 80 حالة من ضمنهم 20 حالة شفيت وخرجت من العزل".

وأشار إلى "تسجيل 13 حالة جديدة من بينهم 6 حالات بدون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا".

وأردف أن "الحالات من ضمنهم 10 مصريين و3 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، من ضمنهم السيدة التي توفيت الخميس".

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وتحدث مجاهد، عن "خروج 12 حالة من مصابي كورونا من مستشفى العزل من إجمالي الـ27 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية بعد تلقيها الرعاية الطبية".

وفي 8 مارس/آذار الجاري، سجلت مصر أول حالة وفاة بكورونا لشخص من الجنسية الألمانية (60 عاما).

وحتى الخميس، أصاب كورونا قرابة 133 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.



وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.



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