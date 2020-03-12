إصابة 13 جراء تصادم قطاري ركاب شمالي القاهرة

إسطنبول/ الخليج 365

أصيب 13 راكبا في مصر، الخميس، جراء تصادم قطارين شمالي القاهرة، وفق إعلام محلي.

ونقلت صحيفة الأهرام (حكومية) عن وزارة الصحة والسكان، أن تصادم القطارين بين محطتي إمبابة ورمسيس، أسفر عن 13 مصابا.

وأضافت أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر، وشبرا العام، والسكك الحديدية".

فيما لم تذكر أية تفاصيل عن سبب الحادث.

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وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة ما أودى بحياة المئات.

وبحسب مراقبين، تعود تلك الحوادث ـ بصورة رئيسية ـ إلى تهالك القطارات وشبكة السكك الحديدية.

وفي أغسطس/ آب 2017، قُتل 49 شخصا وأصيب أكثر من 100، في حادث تصادم قطارين للركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية (شمال).

فيما شهدت البلاد أكبر وأسوأ كارثة من هذا النوع في فبراير/ شباط 2002، عندما التهم حريق عدة عربات لقطار ركاب متجه من القاهرة إلى أسوان (جنوب)، ما أودى بحياة أكثر من 350 آنذاك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.