السودان يغلق حدوده مع مصر ويمنع دخول مواطنيها و7 دول

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، الخميس، إغلاق المعابر الحدودية مع جارته الشمالية مصر ومنع دخول مواطني 8 دول بينها الأخيرة.

جاء ذلك في بيان لوزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس قال فيه: "تقرر إغلاق المعابر الحدودية مع مصر وهي (اشكيت) و(ارقين) وميناء حلفا النهري".

وأضاف الوزير في البيان الذي اطلعت عليه الخليج 365، أنه تقرر كذلك "العمل على منع دخول الأجانب من مواطني الدول الموبوءة التي ثبت فيها الانتقال المحلي للفيروس وهي كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وإيران وفرنسا وإسبانيا واليابان ومصر".

وأشار مانيس إلى أن أي دولة أخرى ستضاف للقائمة حسب مستجدات الوباء العالمي المعلنة بواسطة منظمة الصحة العالمية.

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وذكر أنه "تقرر تعليق الرحلات مع هذه الدول الـ8، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية للوضع الوبائي مشتملا عدد الحالات وثبوت العدوى المحلية".

وحث الوزير "المواطنيين السودانيين تجنب السفر للمناطق الموبوءة إلا للضرورة القصوى".

ودعا إلى تفادي التجمعات الكبيرة داخل البلاد.

وحتى الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 133 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.