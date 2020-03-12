ارتفاع مصابي "كورونا" في لبنان إلى 73

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365أعلن لبنان، الخميس، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 73.وقال مستشفى رفيق الحريري الحكومي، في بيان: "أُجريت فحوصات مخبرية لـِ206 حالات، جاءت نتيجة 199 منها سلبية، و7 حالات إيجابية".

وأضاف: "يوجد حتى اللحظة 14 حالة في منطقة الحجر الصحي"، لافتا إلى أن "وضع المصابين بالكورونا مستقر عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".

وفي وقتٍ سابق الخميس، سجل لبنان ثالث وفاة بـ"كورونا" في مستشفى المعونات في مدينة جبيل شمال العاصمة بيروت.

وحتى الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 133 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.