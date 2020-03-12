هاتفيا.. ميركل تبحث مع السراج التطورات في ليبيا

برلين / الخليج 365

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، الخميس، التطورات في الملف الليبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ميركل والسراج تناولا خلاله الأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة بليبيا، حسب بيان للمتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت.

وأوضح البيان أن "المستشارة الألمانية أكدت ضرورة توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بأسرع وقت بين طرفي الأزمة الليبية في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة، مثلما أكدت ذلك في محادثتها مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر الثلاثاء".

وشددت ميركل أيضا على ضرورة التقدم في المسار السياسي في إطار قرارات مؤتمر برلين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.