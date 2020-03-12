العراق يرحّل 112 من أطفال "داعش" إلى أذربيجان

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365



أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، ترحيل 112 طفلا من تنظيم "داعش" الإرهابي يحملون الجنسية الأذرية إلى بلادهم.



جاء ذلك في بيان صادر من وزارة الخارجية العراقية، وصل الخليج 365 نسخة منه.



وقال أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية، في البيان، إنه "تم ترحيل 112 من أطفال تنظيم داعش الإرهابيّ من الجنسيّة الأذريّة كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقيّ؛ لانتمائهنّ إلى داعش".



وأضاف الصحاف، "جرت عمليّة الترحيل بحُضُور ممثل مجلس القضاء الأعلى، ومُمثلي السفارة الأذريّة".

وأشار إلى أن "إجمالي العدد الكلّي للذين تم ترحيلهم هو 940 طفلاً من مُختلِف الجنسيّات، منهم 248 طفلاً أذريّاً".



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ودّعا الصحاف، "جميع الدول ممَّن لديها رعايا أطفال من المحكومات، أو أحداث (أقل من 18 سنة) انتهت مُدَّة محكوميتهم إلى التنسيق مع وزارة الخارجيَّة عبر سفاراتنا المُنتشِرة في العالم؛ لغرض تسلّمهم".



واعتقلت القوات العراقية آلافا من مسلحي وعناصر "داعش"، خلال الحرب بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014-2017)، من بينهم مئات الأجانب من جنسيات مختلفة.



وانتهت الحرب بخسارة التنظيم جميع الأراضي التي اجتاحها صيف 2014، التي كانت تقدر بثلث مساحة العراق.



ويتولى القضاء العراقي محاكمة عناصر التنظيم المحليين والأجانب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على "الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية".



ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة، كفاعل أصلي بحسب هذا القانون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.