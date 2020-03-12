العراق: 6 إصابات جديدة بكورونا ترفع العدد إلى 83

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 83 حالة.

وأفادت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365، إنه تم تسجيل "حالتين في محافظة النجف (جنوب)، و4 في العاصمة بغداد، بعد إجراء 111 فحصا لحالات مشتبه بإصابتها في مختلف المحافظات".

وأوضحت أن "إجمالي الإصابات في عموم البلاد وإقليم كردستان (شمال العراق) بلغت 83 حالة، بضمنها 8 وفيات، و24 حالة تعافٍ".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، سجل العراق أول إصابة بكورونا، كما حدثت أول وفاة قبل نحو أسبوع.

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واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 127 ألفا في 124 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 4700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.