عمان تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان عن تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا / كوفيد – 19 / لمواطن عماني يخضع حالياً للعلاج بالمستشفى.

وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح (۱۹) حالة (۱۷) حالة منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وجارٍ التقصي الوبائي عن الحالة الأخيرة.

كما قرر البرلمان الجزائري اليوم، تأجيل النشاطات العامة إلى وقت لاحق كإجراء وقائي واحترازي من فيروس كورونا.

وجاء في بيان للمجلس، أن رئيس البرلمان سليمان شنين، قرر اليوم بعد الاتفاق مع أعضاء مكتب المجلس، تأجيل النشاطات العامة التي كانت مبرمجة خلال الأيام القادمة إلى وقت لاحق، وذلك كإجراء احترازي ووقائي من فيروس كورونا.