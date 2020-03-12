- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
تمكن نادي العدالة من الفوز على مضيفه الفتح بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ختام الجولة الثانية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
سجل هدف المباراة الوحيد لاعب العدالة عبدالله اليوسف في الدقيقة الخامسة من شوط المباراة الأول.
وبهذه النتيجة أضاف العدالة إلى رصيده ثلاث نقاط، وصل بها إلى النقطة السابعة عشرة وخطى عبرها خطوة نحو الهروب من قاع الترتيب، فيما بقي الفتح في مركزه الرابع عشر بـ 19 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر العدالة يحصد نقاط الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.