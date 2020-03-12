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العدالة يحصد نقاط الفتح

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تمكن نادي العدالة من الفوز على مضيفه الفتح بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ختام الجولة الثانية والعشرين من دوري الأمير لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب العدالة عبدالله اليوسف في الدقيقة الخامسة من شوط المباراة الأول.

وبهذه النتيجة أضاف العدالة إلى رصيده ثلاث نقاط، وصل بها إلى النقطة السابعة عشرة وخطى عبرها خطوة نحو الهروب من قاع الترتيب، فيما بقي الفتح في مركزه الرابع عشر بـ 19 نقطة.

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