التعليم: تأجيل تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي

صحيفة الخليج الالكترونية قررت وزارة التعليم اليوم (الخميس)، تأجيل تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام «نور» حتى إشعار آخر. ووفقا للمتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، فإن ذلك جاء نظراً للزيارات العالية المتوقعة يوم الأحد القادم على الأنظمة التقنية للوزارة في التعليم عن بُعد، والضغط المتوقع على الشبكة لخدمة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة.

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