شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تأجيل قمتين أفريقيتين بسبب تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية تأجيل عقد القمتين السعودية-الأفريقية ، والعربية-الأفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة فى الربع الأول من هذا العام 2020، وذلك إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقًا، وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى إطار الجهود الدولية المبذولة فى هذا الجانب، وتماشياً مع الإجراءات التى أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتى هذا القرار بعد التنسيق مع "رئاسة الجانب الأفريقي" وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، فى وقت تتظافر فيه جهودنا جميعاً لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمى مواطنينا والمقيمين فى بلداننا من المخاطر بمشيئة الله.