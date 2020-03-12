شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الجزائرى يعلق نشاطاته بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مكتب المجلس الشعبى الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان الجزائري، اليوم الخميس، تأجيل النشاطات العامة إلى وقت لاحق كإجراء وقائى واحترازى من فيروس كورونا.

وقال بيان للمجلس اليوم الخميس، إن "رئيس المجلس الشعبى الوطنى سليمان شنين قرر اليوم بعد الاتفاق مع أعضاء مكتب المجلس، تأجيل النشاطات العامة التى كانت مقررة خلال الأيام القادمة، إلى وقت لاحق، وذلك كإجراء احترازى ووقائى من فيروس كورونا".

Advertisements

وأعلنت السلطات الصحية بالجزائر - فى وقت سابق - عن وجود 24 حالة إصابة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا فى البلاد.

وقرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم وقف الدراسة بكافة المدارس والجامعات اعتبارا من اليوم وحتى 5 أبريل المقبل.