عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب كورونا.. سنغافورة تعلن إغلاق المساجد

الخميس 12 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت سنغافورة أنها ستغلق جميع المساجد لمدة 5 أيام، على الأقل، لتطهيرها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن ارتبط عدد من المصلين في سنغافورة حضروا مؤتمرا إسلاميا في ماليزيا المجاورة بحالات إصابة.

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وقال المجلس الإسلامي في سنغافورة إن الإغلاق سيبدأ، الجمعة، والسلطات تحاول تعقب 90 سنغافوريا حضروا المؤتمر الذي استمر 3 أيام في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.

وألغت طوائف دينية أخرى تجمعات في سنغافورة في الأسابيع الماضية، في محاولة لوقف انتشار الفيروس الذي أصاب 178 شخصا في المدينة.