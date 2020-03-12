- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب كورونا.. سنغافورة تعلن إغلاق المساجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسبب كورونا.. سنغافورة تعلن إغلاق المساجد
الخميس 12 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت سنغافورة أنها ستغلق جميع المساجد لمدة 5 أيام، على الأقل، لتطهيرها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن ارتبط عدد من المصلين في سنغافورة حضروا مؤتمرا إسلاميا في ماليزيا المجاورة بحالات إصابة.
وقال المجلس الإسلامي في سنغافورة إن الإغلاق سيبدأ، الجمعة، والسلطات تحاول تعقب 90 سنغافوريا حضروا المؤتمر الذي استمر 3 أيام في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.
وألغت طوائف دينية أخرى تجمعات في سنغافورة في الأسابيع الماضية، في محاولة لوقف انتشار الفيروس الذي أصاب 178 شخصا في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. سنغافورة تعلن إغلاق المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.