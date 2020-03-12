دبي تطلق حزمة حوافز اقتصادية بـ1.5 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن حزمة اقتصادية من 15 مبادرة أهمها 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء للمنشآت السكنية والتجارية والصناعية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، على جميع المواطنين والمقيمين في دبي.

وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قدمت حكومة دبي اليوم حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تتضمن خمس عشرة مبادرة تخدم قطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة في الإمارة، وتسهم في تخفيض التكلفة على قطاع الأعمال وجميع سكان الإمارة للأشهر الثلاثة القادمة».

وأضاف سموه أنه تم «تخفيض تكلفة قطاع الأعمال وتكلفة المعيشة في ما يتعلق بالطاقة خلال الأشهر الثلاثة القادمة على جميع المواطنين والمقيمين، وكذلك قطاع الأعمال بخصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء للمنشآت السكنية والتجارية والصناعية، وتخفيض 50% من مبلغ التأمين».

وتشمل المبادرات خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق وإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية لعام 2020، وتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق، وتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح والرسوم الحكومية للفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.

وتم أيضاً إلغاء شرط الدفعة الأولى لطالب تقسيط رسوم الترخيص وتجديده لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجديد الرخص التجارية دون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة لتنشيط التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية.

ومن مبادرات التحفيز أيضاً، تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5%، ورد 20% من التعرفة الجمركية المدفوعة للبضائع المستوردة المباعة محلياً، وإلغاء ضمان مزاولة نشاط التخليص الجمركي المحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، وتخفيض 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية.