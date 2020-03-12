دراسة: أكبر تهديد لهواتف "أندرويد" في البرامج الإعلانية

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف أندرويد هاتف أندرويد

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت دراسة جديدة أجرها فريق الأمان في شركة "أفاست" بأن أكبر تهديد للهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، يتمثل الآن في البرامج الإعلانية، والتي تمثل 70% من جميع البرامج الضارة للهواتف الذكية..

وتأتي نسبة 30% المتبقية من تهديدات "أحصنة طروادة" المصرفية والتطبيقات المزيفة، وعلى الرغم من أن البرامج الإعلانية قد لا تبدو مخيفة، إلا أنها مشكلة كبيرة لا تجعل الأجهزة غير قابلة للاستخدام تقريبا فحسب، بل توفر أيضا للمهاجمين طرقا لتوليد مبالغ كبيرة من الإيرادات.

وبحسب وكالة "روسيا اليوم"، هناك نوعان رئيسيان من البرامج الإعلانية، أولا: تطبيقات برنامج مدعوم إعلانيا "adware"، المسببة للإزعاج. وثانيا: السلسلة الأكثر خطورة من احتيالات الإعلانات/الضغط على الإعلانات، التي تسمح للقراصنة بإشراك المستخدمين في خدمات الاشتراكات المميزة، التي لا يرغبون بها، ما يفرض رسوما شهرية عليهم.

ويقول فريق "افاست": "إن برامج الإعلانات تتنكر في كثير من الأحيان في شكل تطبيقات الألعاب والترفيه، أو أنواع التطبيقات الأخرى الشائعة حاليا والتي تساعد القراصنة على استهداف أكبر عدد من المستخدمين".

وقد تبدو هذه التطبيقات غير ضارة، ولكن بمجرد أن تصيب جهاز ما، ستنقر خلسة على الإعلانات في الخلفية. وفي بعض الأحيان، يقدم برنامج الإعلانات أيضا إعلانات ذات محتوى ضار.

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ووجهت"أفاست" لمستخدمي "أندرويد" 5 نصائح لتجنب خطر القرصنة، وجاءت كالآتي:

• لا تحمّل التطبيقات سوى من متاجر التطبيقات الرسمية، مثل "جوجل بلاي"، حيث تتميز بإجراءات أمان للتحقق من التطبيقات قبل تحميل المطورين لها، أو من موقع التطبيق مباشرة للحصول على ضمان إضافي.

• تحقق من تقييمات التطبيقات للمستخدمين الآخرين في المتجر، حيث ما يزال من المهم الانتباه إلى المنتجات المزيفة.

• مراجعة الأذونات التي يطلبها التطبيق بعناية قبل تنزيل التطبيق؛ إذا طلب أحد التطبيقات الوصول إلى البيانات التي لا يحتاج إليها حتى يعمل، فقد يكون احتيالي.

• التحقق من البيانات المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بك لتحديد أي مدفوعات غير مصرح بها.

• استخدم أحد حلول مكافحة الفيروسات على هاتفك لتحديد أي محاولات هجوم وإيقافها.