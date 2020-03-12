شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى وولى عهد أبو ظبى يعزون ملك البحرين فى وفاة عيسى بن راشد آل خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى كلا من الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الأسبق.

وكتب الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:"رحم الله فقيد الرياضة الخليجية والأب الروحي لها وأحد أهم روادها و رموزها ومؤسسيها الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة .. خالص العزاء إلى الملك حمد بن عيسى وأهلنا في البحرين الشقيقة وإلى ذوي الفقيد الكرام والأسرة الرياضية الخليجية والعربية ..سائلين المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته".





ونعى الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً :" رحم الله فقيد الرياضة الخليجية والأب الروحي لها وأحد أهم روادها و رموزها ومؤسسيها الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة .. خالص العزاء إلى الملك حمد بن عيسى وأهلنا في البحرين الشقيقة وإلى ذوي الفقيد الكرام والأسرة الرياضية الخليجية والعربية ..سائلين المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته".

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وكان بعث صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

يشار إلى أنه توفى اليوم الخميس الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، من مواليد 1939، ولد بمدينة المحرق وألتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وتخرج منها عام 1963، وعمل قاضيا في محاكم البحرين من العام 1963 وحتى العام 1968، ثم انتقل في العام 1968 الى الحرس الوطني كمستشار قانوني، ثم نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام 1976،ثم عين وكيلا لوزارة الاعلام منذ العام 1976 وحتى العام 1988.

ووفقا لجريدة العين الإماراتية ، عين بمنصب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في العام 1988 وكان رئيسا لنادي البحرين الرياضي بالمحرق لعدة سنوات ثم رئيسا فخريا، تولى رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ العام 1973 وعين رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية، وتقلد اوسمة وجوائز تقديرية منها وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الاولى، وسام البحرين من الدرجة الاولى، وسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، الوسام الفضي من اللجنة الاولمبية الدولية.