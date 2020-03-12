شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تفذ حملات تفتيشية لعدم رفع أسعار الكمامات والمعقمات.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، القضاء على رفع الأسعار المعقمات والكمامات وعدم رفع اسعارهم، في ظل الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وذكرت حكومة دبى، عبر حسابها بموقع تويتر:"قامت اقتصادية دبي بتنفيذ حملات تفتيشية على 203 منشأة تجارية نتجت عنها 9 مخالفات رفع اسعار للكمامات والمعقمات و35 تنبيه، حيث تم استدعاؤهم رسميا ومطالبتهم بالالتزام بالأسعار الأصلية السابقة".

وأوضحت:"نسقت اقتصادية دبي مع منصات التجارة الالكترونية الكبرى بعدم السماح للتجار البائعين عبر منصتهم برفع الاسعار وطالبت بحذف منتجاتهم المبالغ بسعرها من المنصة".

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وأشارت:"قامت اقتصادية دبي بالاجتماع مع 10 شركات كبرى لتوريد المنتجات الطبية للتأكد من توفر السلع وتجنب رفع الاسعار وعدم وجود اي ممارسات احتكارية".



حكومة دبى

يشار إلى أن حكومة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لضمان الصحة والسلامة المهنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأوضحت حكومة دبى، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها بموقع تويتر، أنه على مستوى الدوائر الحكومية :"تطبيق نظام العمل عن بعد، السماح للمرضى والحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم بالعمل عن بعد، بالإضافة إلى العمل من خلال ساعات مرنه والعمل عن بعد للأمهات اللواتى لديهن أطفال في الصف التاسع فيما فوق، والتشجيع على عقد الاجتماعات عبر الوسائل التقنية قدر الإمكان، وتجنب تكليف الموظف بالسفر للخارج إلا للضرورة القصوى، وتوفير وسائل التعقيم اليدوى للموظفين والمتعاملين، وتعقيم المكاتب والمرافق وأماكن استقبال المتعاملين بشكل دورى وحث المرجعين والمتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية في إنجاز معاملاتهم".

وقالت حكومة دبى، عبر حسابها، أنه في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، توجه دائرة التنمية الاقتصادية في دبى ، وبلدية دبى جميع المقاهى الشيشة المرخصة في الإمارة عن تقديم الشيشة في مرافقها بصورة فورية، ولمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس 12 مارس ، وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم.