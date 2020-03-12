شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العراقية تؤكد ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 8 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا إلى 8 حالات، مشيرة إلى إصابة 89 مواطن عراقى بفيروس كورونا موزعين بين محافظات النجف وبغداد وكردستان العراق.

أشارت الصحة العراقية في بيان صحفى إلى التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، مؤكدة وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات الوزارة الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض.

كانت وسائل الإعلام الصينية قد ذكرت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريشش اليوم الخميس بأن الصين واثقة من الانتصار في معركتها على فيروس كورونا وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

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وأضاف شي أن الصين ستواصل تعزيز إجراءات احتواء تفشي الفيروس.

يشار إلى أن الرئيس الصينى شي جين بينغ تفقد أول مركز تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بوسط الصين، وتعهد بمواصلة الكفاح من أجل النصر لأن جهود الوقاية والسيطرة "غيرت المسار."

وخلال تفقده ووهان بمقاطعة هوبي، توجه شي إلى مستشفى لعلاج الحالات الشديدة من مرضى (كوفيد-19) ومجتمعا سكنيا. كما زار المرضى والطاقم الطبي وسكان الحي والعمال وضباط الشرطة والعسكريين والمسؤولين والمتطوعين الذين يكافحون المرض.

ودعا شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إلى بذل جهود قوية وحاسمة ودقيقة للوقاية والسيطرة من أجل الدفاع عن هوبي وووهان.