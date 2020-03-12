شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد دعمها للسعودية فى تطبيق اتفاق الرياض بما يحقق مصلحة اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، على دعم الإمارات العربية المتحدة، لجهود المملكة العربية السعودية فى محاولات التوصل لحلول تنهى أزمة الحرب فى اليمن، ووضع أسس للتفاهم بين الأطراف اليمنية المتصارعة.

وقال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، اليوم الخميس، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر"، "تدعم الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية الشقيقة فى جهودها المتواصلة لتطبيق اتفاق الرياض وتجاوز التحديات التى تواجه تنفيذه وبما يحقق مصلحة اليمنيين، وندعو الأطراف اليمنية إلى التعاون الإيجابى مع هذه الجهود وتهيئة الظروف لتنفيذ الاتفاق بنجاح".





يأتى هذا بعدما أكدت الحكومة اليمنية التزامها وحرصها الكامل على تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من استكمال الانتصار فى معركة اليمن الوجودية والمصيرية ضد المشروع الإيرانى فى اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب.

Advertisements

ورحب مصدر مسؤول بالحكومة اليمنية - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس - بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، والذى جدد السعى لتنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق غاياته وأهدافه.. مؤكدًا أن الحكومة تتعاطى بجدية والتزام فى تنفيذ ما يخصها من استحقاقات الاتفاق، انطلاقًا من المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وأشار إلى أهمية العمل معًا لتوحيد كافة القوى والجهود والحفاظ على الدولة وسلامة وأمن المواطن، مثمنًا الدعوة الكريمة للأشقاء فى السعودية بالعمل معها على تنفيذ الاتفاق والعمل سويًا لحل الخلافات والتحديات بعيدًا عن المهاترات الإعلامية التى لا تخدم المصلحة الوطنية.

ويذكر أن وزارة الخارجية السعودية، كانت قد أعلنت، اليوم الخميس، التزام حكومة المملكة العربية السعودية بحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن، وأضافت الخارجية السعودية، أن استقرار اليمن ومكافحة الإرهاب على رأس أولويات المملكة وتدعو طرفى اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ بنوده وإنشاء مشاريع تنموية فى مختلف المحافظات اليمنية.