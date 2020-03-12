شكرا لقرائتكم خبر عن خبير خليجى: قطر تشن اعتقالات عشوائية ضد قبائل بالدوحة لمنع كشف أعداد مصابى "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أن نظام قطر يستخدم أسلوب إيران بالتكتم على العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا، حيث قام ليلة أمس باعتقالات عشوائية لعدد من أبناء قبائل في قطر فقط لأنهم تحدثوا عن الأرقام الحقيقة للمصابين واستنكروا استمرار الدوحة بالتعاون مع طهران وفتح المطار للحرس الثوري الإيراني.





وأضاف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن نظام قطر يقوم باعتقالات عشوائية لكل مواطن أصيل تكلم امس عن الأرقام الصحيحة لعدد المصابين بفيروس كورونا ولكل من اعترض ع استمرار فتح الأجواء مع طهران والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، موضحا أن عدد من المعتقلين أطباء وصيدليين

وتابع أمجد طه: عدد المصابين بفيروس كورونا والذي أعلن عنه نظام قطر اليوم تم اكتشافه على مراحل من فترة..ودكتور لبناني سرب هذه البيانات لمنظمة الصحة وأكد عدد المصابين ونتائج تحاليلهم..وكنا سنعلنها 238 ، واعتقل النظام الدكتور واعلن بشكل فوري عن العدد، كما رفض نظام قطر فحص طائرة قدمت من إيران! وحين سأل الصحفي..هل رفضكم لفحص الركاب سبب انتشار فيروس كورونا في قطر..تم تجاهله!، وفي غضون ساعات عدد المصابين بفيروس كورونا في قطر يقفز من 24 حالة إلى 238 مصاب!

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وفى وقت سابق أكد خالد الزعتر، الكاتب والمحلل السياسى السعودى، أن سبب انتشار فيروس كورونا في قطر، هو أن الدوحة لم تتخذ خطوات إحترازية تجاه القوات الإيرانية المتواجد على أراضيها وهذا ماقاد بالتالي إلى سرعة إنتشار فيروس كورونا ، حيث أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 238 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ،،

وقال الكاتب والمحلل السياسى السعودى، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه من الأهمية وقف التعامل العسكري والسياسي والإقتصادي مع إيران ، بخاصة في ظل خروج فيروس كورونا عن السيطرة في الداخل الإيراني ووصول عدد الحالات في إيران إلى 9 ألالف حالة مصابة بكورونا بما فيهم إصابة نائب الرئيس الإيراني و2 من أعضاء الحكومة الإيرانية.