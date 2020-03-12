شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعطى البنتاجون سلطة لإمكانية الرد على هجوم العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع (البنتاجون) سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته جماعة مسلحة تدعمها إيران في العراق أمس وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني.

وقال إسبر للصحفيين في البنتاجون "تحدثت مع الرئيس. وأعطاني السلطة لفعل ما ينبغي علينا فعله بما يتماشى مع توجيهاته".

وبسؤاله عما إذا كان أي رد أمريكي قد يتضمن توجيه ضربات داخل إيران، قال إسبر إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة الآن "لكننا نركز على الجماعة، أو الجماعات، التي نعتقد أنها نفذت هذا (الهجوم) في العراق، في الوقت الحالي".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم ذكر أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بعد هجوم صاروخي في العراق أسفر عن مقتل جندي بريطاني وجنديين أمريكيين وقال إن جماعات شيعية مسلحة تدعمها إيران تقف وراءه.

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وقال إسبر للصحفيين "هجوم أمس الذي شنته جماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران تضمن نيرانا متعددة غير مباشرة انطلقت من منصة ثابتة واستهدف بوضوح قوات التحالف والقوات الشريكة في معسكر التاجي".

وأضاف "دعوني أكون واضحا.. الولايات المتحدة لن تتساهل مع الهجمات على شعبنا ومصالحنا وحلفائنا".

وتابع "كل الخيارات مطروحة على الطاولة في سبيل مثول الجناة أمام العدالة ومواصلة الردع".