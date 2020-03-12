شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن ارتفاع عدد مصابى كورونا من 24 إلى 262 شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات القطرية عن اكتشاف 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المغتربين الذين تم عزلهم في مجمع سكني، وتم الإعلان عن القفزة الهائلة في الحالات - من 24 إلى 262 - في بيان لوزارة الصحة فشل في توضيح ما إذا كان المصابون من العمال المهاجرين الذين يعيشون في معسكرات العمل.

وحسب التقرير واجهت قطر إدانة دولية على خلفية معاملتها للعمال المهاجرين، ولا سيما العاملين في مشاريع البناء الضخمة المرتبطة بكأس العالم 2022.

وغالبا ما يعيش العمال القادمين من دول فقيرة مثل باكستان ونيبال في مخيمات في الصحراء حيث يتم نقلهم إلى مواقع البناء.

وكانت قناة روسيا اليوم، قد عرضت فيديو من داخل طائرة قطرية تعود فارغة إلى العاصمة الدوحة بعد تفشي فيروس كورونا القاتل في الدويلة الصغيرة قطر، وأظهرت لقطات الفيديو تم تصويرها يوم الأربعاء الماضي من قبل طاقم الطائرة، وهي الطائرة خالية من الركاب، ويتضح أنها تابعة للخطوط الجوية القطرية، وكانت متجهة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى العاصمة القطرية الدوحة.

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وكانت أعلنت قطر، تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا بيوم واحد، إذ أكدت وزارة الصحة رصد 238 حالة جديدة، لمخالطين للحالات الثلاث التى أُعلن عنها فى البداية.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة كانت فى الحجر الصحى ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة منذ اكتشاف الحالات الأولى، ما أدى إلى عدم مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع.

وأشارت الصحة القطرية إلى أن المصابين المكتشفين حديثا يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة فى مركز الأمراض الانتقالية.

وبهذه الحالات الجديدة، قفز عدد المصابين فى قطر من 24 حالة إلى 262، لتسجل أكثر نسبة إصابات معلنة بين دول مجلس التعأون الخليجى حتى 11 مارس من عام 2020، وأشارت وزارة الصحة إلى أن أعداد المصابين مرشحة للارتفاع فى قادم الأيام بين من هم فى الحجر الصحي.