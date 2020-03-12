شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: الوضع فى لبنان لا يحتمل مزايدات ويجب استنفار الجهود لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، أن وضع لبنان فى التعامل مع كورونا لا يحتمل المزايدات، مشددا على ضرورة استنفار كل الجهود بالدولة والمؤسسات الصحية والمجتمع الأهلى لمكافحة وباء كورونا.

وقال الحريرى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر ،"‏الوضع لا يحتمل أى مزايدات والتعامل مع الكورونا يتطلب أقصى الجدية، الاخطاء التى حصلت أصبحت خلفنا وأمامنا فقط استنفار كل الجهود بالدولة والمؤسسات الصحية والمجتمع الأهلى لمكافحة الوباء".

وتابع :"‏خطر الفيروس لا يعمل على الهوية الطائفية والسياسية واذا كانت الضرورات الصحية تستدعى اجراءات صارمة لضبط المعابر البرية واعلان الحجر على حى او منطقة يثبت فيها وجود الوباء فلا يجوز التردد .. العالم اعلن حالة طوارئ من اميركا الى الصين وايطاليا"، وقال "المطلوب عزل القرارات الحكومية عن السياسة.. و‏بالمناسبة تحية للجهاز الطبى ولكل العاملين فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى ولفرق الصليب الاحمر اللبنانى وكافة المؤسسات الصحية التى بادرت لاقامة اجنحة مخصصة لمكافحة الوباء".

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أعلنت السلطات الصحية اللبنانية اليوم الخميس ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 3 حالات ، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية، وكانت السلطات الصحية فى لبنان، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية جراء الإصابة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد إجمالى الإصابات إلى 59 إصابة.

وقال المدير العام فى وزارة الصحة اللبنانية الدكتور وليد عمار - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبناني- إن 4 إصابات تم تسجيلها فى مستشفى "سيدة المعونات" و4 آخرين تم تسجيلهم مستشفى "اوتيل ديو".