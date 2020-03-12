كورونا.. المغرب يشهد ارتفاعا بأسعار مواد النظافة والغذاء

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

قالت الحكومة المغربية، الخميس، إنها سجلت زيادة كبيرة في أسعار مواد النظافة وزيادة طفيفة في أثمان بعض المنتجات الغذائية، وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد على قطاعي الصناعة والتجارة بالبلاد.

جاء ذلك في عرض قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد حفيظ العلمي، حول التأثير المحتمل لفيروس كورونا المستجد على قطاعي الصناعة والتجارة.

وقال العلمي، تمت ملاحظة زيادة طفيفة في أسعار بعض المنتجات الغذائية، وزيادة كبيرة في أسعار مواد النظافة.

وأضاف أن سلاسل التموين الصناعية، "لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب، حيث يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين".

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ومن جملة القرارات إخضاع "الأقنعة الطبية والجل المطهر" لترخيص التصدير، بالإضافة إلى "إجراءات عملية لفائدة المقاولات المحتمل تضررها من فيروس كورونا المستجد، وتأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف، وذلك لمواجهة ارتفاع الطلب الوطني".

والأربعاء سجلت المغرب إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 6.

وحتى صباح الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 127 ألفا في 124 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.