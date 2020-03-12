كورونا.. السودان يقلص عدد الرحلات الدولية اليومية

الخرطوم/ الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، الخميس، تقليص عدد الرحلات الدولية اليومية القادمة إلى مطار العاصمة الخرطوم، إلى رحلة واحدة، لمنع وصول فيروس كورونا إلى البلاد.

وفي حديث للأناضول، قال عبد الحافظ عبد الرحيم، المتحدث باسم سلطات الطيران المدني، التابعة لمجلس الوزراء السوداني، إن "الإجراءات الجديدة تهدف لمنع وصول فيروس كورونا إلى البلاد".

وأضاف "أصدرنا اليوم (الخميس) عددا من النشرات الدولية، في إطار منع فيروس كورونا، بتقليص الرحلات الدولية إلى رحلة واحدة في اليوم، ومنع الركاب العابرين من الوصول إلى الخرطوم، ومطالبة كل راكب بإبراز شهادة خلو من فيروس كورونا".

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ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 127 ألفا في 124 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.