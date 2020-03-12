كورونا.. الوقف السُني العراقي يفتي بتعليق صلاة الجمعة‎

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أصدر المجلس الإفتائي الأعلى في ديوان الوقف السُني في العراق، الخميس، فتوى بتعليق صلاة الجمعة في المساجد، خوفا من تفشي فيروس "كورونا".

جاء ذلك في وثيقة رسمية اطلعت عليها الخليج 365، أصدرها المجلس، الذي يعتبر مؤسسة رسمية.

وقال المجلس إنه "ثبت أن هذا المرض (كورونا) من الأمراض المعدية، وقابل للانتشار، وتقرر طبيا أن التجمعات سبب أساسي في نقل المرض وانتشاره، لذا لا مانع شرعا من تعليق صلاة الجمعة والاكفتاء بصلاة الظهر في البيوت حتى تنجلي الكربة، وذلك دفعا للضرر عن الناس".

وتأتي الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الدينية، بعد تسجيل العراق 79 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 8 حالات وفاة و20 حالة تعافي، وفق أرقام المؤسسات الرسمية.

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وسجل العراق أول إصابة بكورونا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وأول وفاة قبل نحو أسبوع.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا.

حتى صباح الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 127 ألفا في 124 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر 4700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

أدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.