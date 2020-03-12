غزة .. منع السفر وتمديد إغلاق المؤسسات التعليمية بسبب "كورونا"

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-



قررت حكومة قطاع غزة، التابعة لحركة "حماس"، مساء الخميس، منع الأفراد من مغادرة القطاع، كإجراءٍ احترازي للوقاية من فيروس "كورونا"؛ كما مددت إغلاق المؤسسات التعليمية.

وقالت الحكومة في بيانٍ أصدرته، وصل وكالة الخليج 365، إنّ القرار يستثني سفر "الحالات الضرورية القصوى".

وذكر البيان أنّ كل الوافدين إلى قطاع غزة، سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي.

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كما قررت الحكومة، تمديد إغلاق كافة المؤسسات التعليمية حتى نهاية شهر مارس/آذار الجاري.

وحسب الصحة الفلسطينية، فإن قطاع غزة يخلو من إصابات كورونا، في حين أن الضفة الغربية سجلت 31 إصابة.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 127 ألفا في 124 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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