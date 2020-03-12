ليبيا.. مقتل طبيبين في هجوم لميليشيات حفتر شرق طرابلس

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الليبية، الخميس، مقتل طبيبن وإصابة طبيب آخر ومرافق لهم، إثر هجوم لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، شرقي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان لوزارة العدل الليبية، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، على صفحته بموقع "فيسبوك".

وأسفر الهجوم عن مقتل طبيبين اثنين، وإصابة طبيب ثالث ومرافق لهم بجروح خطيرة، إثر استهداف سيارتهم بالرصاص بالطريق الساحلي في محيط مدينة القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس)، وفق بيان الوزارة.

وأدانت الوزارة، استهداف مليشيات حفتر لسيارة تُقلَ طاقم طبي في اتجاهه لحضور اجتماع بديوان وزارة العدل، حول إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا".

Advertisements

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الحكومة الليبية مقتل طبيب وإصابة مرافقه، إثر استهدافهم بشكل مباشر من مليشيات حفتر.

والأحد، أعلنت قوات الوفاق، استهداف ميليشيات حفتر مطار معيتيقة الدولي لليوم الثامن على التوالي بصواريخ غراد.

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.