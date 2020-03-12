تركيا.. السجن 6 سنوات و3 أشهر بحق 4 من أقرباء البغدادي

قرشهير (تركيا) / الخليج 365
قضت محكمة تركية، الخميس، بسجن 4 من أقرباء زعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي لمدة 6 سنوات و3 أشهر؛ إثر إدانتهم بتهمة "الانتساب إلى تنظيم إرهابي".
وفي جلسة الاستماع سألت المحكمة بولاية قرشهير (وسط)، المتهمين عن صور وفيديوهات أعضاء التنظيم التي وُجدت على هواتفهم.
وأنكر اثنان من المتهمين صلتهما بالبغدادي وأقر الآخران بقرابتهما له، لكنهم جميعا أنكروا تهمة "الانتساب للتنظيم الإرهابي".
وضمت لائحة الاتهام من قبل الإدعاء العام إفادات شهود، وصورا عُثر عليها بهواتف المتهمين لجثث مسلحين وأخرى تحتوي على دعاية للتنظيم الإرهابي.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بحكمها المتقدم بحق المدانين.
كانت السلطات التركية أوقفت، ضمن عملية أمنية ضد "داعش" شملت 4 ولايات مركزها قرشهير، 25 شخصا من أقارب "البغدادي"، وحبست 4 منهم على ذمة التحقيق، وسلمت بقية المشتبهين الـ21، بينهم طفلان، إلى ولاية قرشهير لإرسالهم إلى مركز الترحيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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