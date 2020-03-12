وزير يمني: الوضع في عدن لا يحتمل ووصل لتهديد السعودية

اليمن/ الخليج 365

قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الخميس، إن الوضع في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) لا يحتمل ووصل إلى تهديد السعودية.

وأوضح الجبواني، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، أن "‏ما يجري في عدن من قبل العصابات المليشياوية (في إشارة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي) يجعلنا نبارك وندعم أي خطوة تقوم بها السعودية في سبيل الوصول لنزع السلاح وإخراج المليشيات من العاصمة المؤقتة".

واعتبر أن بيان الخارجية السعودية بشأن اتفاق الرياض "كان إيجابيا".

وشدد الجبواني، على أن "الوضع في عدن لا يُحتمل ووصل الأمر لتهديد المملكة ذاتها".

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يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة وزارة الخارجية السعودية، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى حل الخلافات بعيداً عن المهاترات الإعلامية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض.

بيان الخارجية السعودية جاء بعد أن اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مساء الأربعاء، قيادة التحالف العربي بمنع قيادات للمجلس من العودة إلى عدن، داعيًا إياها إلى تقديم توضيح، ومحذرًا من "انعكاسات داخلية".



ورعت السعودية، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، اتفاقًا بين الحكومة والمجلس الانتقالي، تضمن عودة الحكومة إلى عدن، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع، وحدد شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.



وشهدت عدن، مطلع أغسطس/آب الماضي، قتالًا شرسًا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.



ومنذ 2015، يدعم التحالف العسكري العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.