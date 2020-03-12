الجيش اليمني: نسيطر على 75 بالمئة من أراضي الجوف

اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365
قال الجيش اليمني، الخميس، إن قواته "تسيطر على 75 بالمئة" من مساحة محافظة الجوف (شمال) التي تجددت فيها المعارك مع مسلحي جماعة "الحوثي" منذ نحو شهر ونصف.
وقال المتحدث باسم الجيش عبده مجلي إن "جماعة الحوثي تلقت هزيمة قاسية في جبهات (مديرية) خب والشغف بالجوف المحاذية للسعودية وتكبدت عشرات القتلى والجرحى"، حسب ما نقل عنه موقع "26 سبتمبر.نت" التابع للجيش.
ووصف المجلي ما حدث بأنه "عملية استدراج ناجحة من قبل القوات المسلحة".
وأضاف أن العملية "جاءت ردا على تصعيد ميليشيا الحوثي المتمردة والمدعومة من إيران ومحاولتها التسلل لمناطق اليتمة والمهاشمة التابعة لمديرية خب الشغف"؛ أكبر مديريات الجوف.
وأشار إلى "وجود التفاف شعبي واسع إلى جانب الجيش ورفض متزايد لتواجد جماعة الحوثي في مناطق الجوف".
واتهم الحوثيين "بارتكاب انتهاكات (لم يذكرها) في مناطق سيطرتها بمدينتي الحزم والغيل غرب محافظة الجوف".
وثمن المجلي دور القبائل المساندة للقوات المسلحة في حسم المعركة ضد جماعة "الحوثي"، التي قال إنها "عاثت في الأرض فسادا، وارتكبت الجرائم، وانتهكت الحرمات".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب الحوثيين بشأن ما أورده ناطق الجيش اليمني.
وللعام السادس على التوالي يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة "الحوثي" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على محافظات يمنية عديدة بينها العاصمة صنعاء.
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