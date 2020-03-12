حماس تستنكر تغيير "الخارجية" الأمريكية لتوصيف "سكان القدس"

غزة/ محمد أبو دون/الخليج 365-

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إقدام وزارة الخارجية الأمريكية، على تغيير وصفها المعتاد لسكان مدينة القدس، من اسم "السكان الفلسطينيين"، إلى "السكان العرب" أو "المواطنين غير الإسرائيليين".

جاء ذلك في بيانٍ صحفي، أصدره الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، ووصل لوكالة الخليج 365 نسخة عنه.

وقال قاسم "إنّ إطلاق الإدارة الأمريكية ذلك الوصف على سكان القدس الفلسطينيين، جريمة جديدة ترتكبها الإدارة الأمريكية بحق شعبنا الفلسطيني".

وأضاف إنّ "محاولات الاحتلال الإسرائيلي ومعه واشنطن، لن تفلح في تغيير هوية القدس وسكانها الأصليين من أبناء شعبنا، ولا تمسّكهم بمقدساتهم، ولن تستطيع قوة في الأرض تغيير حقائق التاريخ والواقع'.

والأربعاء، غيّرت وزارة الخارجية الأميركية توصيفها المعتاد للفلسطينيين في القدس الشرقية، وظهر ذلك في تقرير سنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم نشرته الوزارة.

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