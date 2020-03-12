استشهاد جندي تركي و3 عناصر محلية شمالي سوريا

شانلي أورفة (تركيا) / أشبر آيايدن / الخليج 365

استُشهد جندي تركي و3 عناصر أمنية محلية، الخميس، إثر هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش في مدينة "رأس العين" الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام".

وفي بيان صادر عنها، أشارت ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا إلى تنفيذ تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي هجوما على نقطة تفتيش في "رأس العين" المحررة من الإرهابيين.

وأضافت: "أسفر الهجوم عن استشهاد جندي تركي و3 عناصر أمنية محلية، وإصابة 10 بينهم 7 مدنيين، جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة جيلان بنار (التركية)".

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ودعا البيان بالرحمة للشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مقدما التعازي لذوي الضحايا.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي الـ17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في سوتشي في الـ22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.