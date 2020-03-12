تعطيل الدراسة في الجزائر للوقاية من كورونا

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365



أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، بوقف فوري للدراسة في المدارس والجامعات لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "أمر الرئيس تبون، بعد استشارة الوزراء المعنيين، بإغلاق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ابتداء من الخميس 12 مارس/آذار 2020، ولغاية انتهاء العطلة الربيعية في 5 إبريل/نيسان".

وكان مقررا أن تبدأ العطلة الربيعية في 19 مارس/آذار، على أن تدوم 15 يوما.



وأضاف البيان: "كما أمر الرئيس بإغلاق الجامعات ومعاهد التعليم العالي، ما عدا الكليات التي ما زالت تجري فيها الامتحانات الاستدراكية".



ويشمل هذا القرار، أيضا، "المؤسسات التكوينية (مؤسسات التدريب المهني)، ومدارس التعليم القرآني، والزوايا، وأقسام محو الأمية، وجميع المؤسسات التربوية الخاصة، ورياض الأطفال".



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ويأتي القرار كإجراء احترازي للوقاية من "كورونا"، حسب بيان الرئاسة.



وشهدت الجزائر اليوم أول حالة وفاة بـ"كورونا"، إضافة إلى تسجيل 5 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 24.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 127 ألفا في 124 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.