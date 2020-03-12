عزيمة التوحيد

صحيفة الخليج الإلكترونية أرضي تنادي في الفضاء بحرقةٍ

لا للفتن لا للتجني والعناء **

عبر العصور كم عبرنا من فتن

كنا لها سدٌ منيع لكل داء **

بصمودنا عشنا نبارك رحلةً

نبني صروحاً لا تبالي بالعِداء **

خادم البيتين هاك عهدٌ صادقٌ

أبناء شعبك كالشموس في السماء **

شعبٌ نمى في ربوعِ دولةٍ

يحمي ثراها بالنفيسِ والدماء **

منْ قالَ أنّا ناكرين لنعمةٍ

عفوك الهي هذا شكرٌ وثناء **

الخير فينا منذ عهدِ محمدٍ

وبراية التوحيد منهجنا سخاء **

فأمنن علينا يا الهي برحمةٍ

وانصر شعوباً كم تعاني من بلاء Advertisements **

سطرتُ حرفي مستنيرة بجملةٍ

لا خير فيمن باع نبضهِ في الخفاء **

كنا ولا زلنا نسير بحكمةٍ

من يزرع الخيرات يحصده جناء **

يا حاسدي هاك قيدك فالمحِن

بعزيمة التوحيد تفنى بالولاء قصيدة الشاعرة: مرفت بخاري

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