ترقية أ.د.فهد المالكي لدرجة الأستاذية في التاريخ الحديث بجامعة أم القرى

صحيفة الخليج الإلكترونية يتلقى أ. د . فهد عتيق المالكي, التهاني والتبريكات, من الأقارب والزملاء والمحبين, بمناسبة ترقيتة لدرجة الأستاذية في التاريخ الحديث ( تاريخ الوطن المملكة العربية السعودية ، بجامعة أم القرى) يذكر أن “أ.د.فهد المالكي” مشرف عام على إدارة المتاحف , ورئيس الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة , وحاصل على المركز الأول بجائزة رئاسة الحرمين للتميز في البحث العلمي.. تهانينا

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