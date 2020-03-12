حرم الشيخ صالح بن حسن الى رحمة الله

صحيفة الخليج الإلكترونية انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس حرم الشيخ صالح ابن حسن المقاطي اثر مرض لازمها لفترة طويلة وقد اديت الصلاة على الفقيدة بعد صلاة الظهر لهذا اليوم الخميس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة ووراى جثمانها الثرى بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع واسرة صحيفة الخليج الإلكترونية التي المها الخبر تنعى اسرة وذوي الفقيدة إنا لله وإنا إليه راجعون

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