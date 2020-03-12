الصحة: حالات كورونا المؤكدة 45 وعزلنا ألف مخالط

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل حتى الآن 45 منهم 28 امرأة و17 من الذكور.
وتابع أن المصابين كلهم من البالغين ما عدا 2 من الأطفال.
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