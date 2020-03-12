“آل الشيخ” يوجّه أئمة المساجد بترك صف بين كل صفين

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صحيفة الخليج الالكترونية
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أئمة المساجد في جميع المحافظات والمراكز التابعة لها بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس.
جاء ذلك حرصاً من الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة بالدولة تجاه فيروس “كورونا”.
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