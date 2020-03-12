“الصحة الإماراتية” تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ”كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس “كورونا” المستجد كانت قيد الحجر الصحي ومرتبطة بالسفر إلى الخارج. ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات “وام” يرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 85 حالة.

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