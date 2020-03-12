إيقاف الدوري الإسباني.. وريال مدريد يضع لاعبيه في الحجر الصحي

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم عن إيقاف مباريات الدوري لمدة اسبوعين على الأقل. كما أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن فريق الكرة تم وضعه في الحجر الصحي بعدما جاء اختبار احد لاعبي فريق السلة إيجابيا للإصابة بفيروس كورونا.

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