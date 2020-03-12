دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تستعد لإطلاق شاحنها اللاسلكي بقدرة 30W لدعم الجيل القادم من الهواتف ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت تسريبات جديدة جاءت اليوم عبر مطوري XDA، على أن تقنية Oppo الجديدة في الشحن اللاسلكي بقدرة 30W ستنطلق قريباً إلى الأسواق.

إنتهت شركة Oppo من تطوير تقنية الشحن اللاسلكي السريع الجديدة بقدرة 30W، حيث تستعد العملاق الصيني للتسويق التجاري للتقنية خلال الفترة القادمة.

انضمت شركة Oppo لاتحاد الطاقة اللاسلكية في يناير من العام الماضي، حيث أكدت Oppo خلال هذا الوقت على أن الهواتف الذكية التي ستدعم المعايير الجديدة في الشحن اللاسلكي تنطلق قريباً إلى الأسواق، إلا أن Oppo قدمت تقنية الشحن اللاسلكي VOOC بقدرة 30W.

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ولقد أكد مطوري XDA على أن شركة Oppo تستعد للتسويق التجاري لتقنية الشحن اللاسلكي الجديدة، ولقد عرضت شركة Oppo مؤخراً نموذج جديد لهاتف بكاميرة أسفل الشاشة، ويدعم تقنية الشحن اللاسلكي VOOC بقدرة 30W، ولقد أكدت Oppo في تصريحاتها على أن التقنية الجديدة أكثر كفاءة وتأتي بمعايير أفضل في الآمان لتفادي إرتفاع الحرارة.

يذكر أن التوقعات السابقة أشارت إلى أن Oppo ستقدم تقنية الشحن اللاسلكي الجديدة لدعم هاتف Find X2، إلا أن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Find X2 جاءت مؤخراً دون دعم لتقنية الشحن اللاسلكي VOOC بقدرة 30W، من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى دعم سلسلة هواتف OnePlus 8 القادمة لتقنية VOOC بقدرة 30W من Oppo.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تستعد لإطلاق شاحنها اللاسلكي بقدرة 30W لدعم الجيل القادم من الهواتف ظهر على التقنية بلا حدود.