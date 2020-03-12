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بريطانيا تطالب بتحرك للعثور على المسؤولين عن هجوم صاروخي في العراق

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خارج مقر رئاسة الوزراء في لندن يوم 14 فبراير 2020

طالبت بريطانيا يوم الخميس السلطات العراقية باتخاذ تحرك لمحاسبة المسؤولين عن هجوم صاروخي في العراق أسفر عن مقتل بريطاني وعسكريين أمريكيين اثنين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان ”ينبغي أن نعثر على المسؤولين.. أرحب بدعوة الرئيس العراقي لفتح تحقيق فوري لمحاسبة الجناة.. لكن لابد أن نرى تحركا“.

وأضاف أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء أمس الأربعاء واتفق معه على أن من الضروري ”التصدي لهذه الأعمال المروعة“.

 

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