الزيودي لـ ”الخليج 365”: مجلس القيادات العالمية الشابة 2020 يسعى لرسم صورة المستقبل المستدام

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة لعام 2020، الذي يضم في عضويته مجموعة بارزة من المسؤولين الحكوميين وقادة الرأي والمبتكرين ورواد الأعمال ومطوري التكنولوجيا.

وجرى ترشيح الأسماء الواردة في القائمة التي تضم نحو 1300 عضو من 100 جنسية لعام 2020، تبعاً لما يتميزون به من إبداع وابتكار، ولقدرتهم على بناء جسور بين الثقافات والأعمال، وبين الحكومة والمجتمع المدني، ولريادتهم في مجالات الثقافة والفنون والأعمال، ومجالات الطاقة والصحة والسياسة العامة والاستدامة والتكنولوجيا.

وجاء اختيار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي لعضوية مجتمع القيادات العالمية الشابة لدوره المميز في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق الاستدامة، وجهوده الفعالة في مواجهة تداعيات التغير المناخي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية نشر تقنيات وحلول الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

وأكد الزيودي في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن مجلس القيادات العالمية الشابة التابع للمجلس الاقتصادي العالمي يسعى من خلال الخبرات التي يتمتع بها أعضاؤه إلى رسم صورة مستقبل شامل ومستدام للعالم، والتركيز على أهمية دور الشباب ودمجهم في عمليتي التنمية وصنع القرار في كافة القطاعات.

وأضاف «أن دولة الإمارات وبفضل الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة استطاعت المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات العالمية الكبرى ولا سيما في ما يتعلق بالبيئة وتغير المناخ»، مشيراً إلى أهمية استغلال طاقات وإمكانات الشباب الهائلة في تقديم الحلول المبتكرة، وتشجيع اتباع نهج قائم على الشراكة لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ويعد اختيار الزيودي لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة فرصة لإبراز الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في مجال حماية البيئة والعمل من أجل المناخ، وتعزيز ونشر حلول وتدابير مبتكرة في حماية البيئة.

ويشرف الزيودي على تنفيذ استراتيجيات دولة الإمارات لتصدر المشهد العالمي في الحد من تداعيات التغير المناخي، وحماية النظام البيولوجي للدولة عبر تطوير وتنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الفعالة.

وتم إنشاء منتدى القادة العالميين الشباب، كمؤسسة مستقلة في عام 2004، وهو جزء من المنتدى الاقتصادي العالمي، ولأعضائه دور قوي في تحديد أنشطة المجتمع، كما يتطلب من القيادات العالمية الشابة العمل معاً لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها العالم.