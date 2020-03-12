شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يأمر بإغلاق المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن التلفزيون الرسمي بالجزائر قرار الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون بإغلاق المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا

وسجلت الجزائر أول حالة وفاة بفيروس كورونا، اليوم، الخميس، حسب ما أوردته الإذاعة الرسمية، لكن لم تحدث أى زيادة في الإصابات العشرين المؤكدة حتى الآن ومعظمها في مدينة البليدة.

وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بحالتين أقامتا فى فرنسا إحداها تتواجد حاليا بالمستشفى فى ولاية سوق أهراس، والأخرى في ولاية تيزي وزو وثلاث في ولاية البليدة.

وكانت الجزائر قد أعلنت فى وقت سابق عن اكتشاف 20 حالة إصابة بالكورونا بينهم 17 حالة من عائلة واحدة، بالإضافة إلى مواطنين عائدين من الخارج، ومواطن إيطالى تم ترحيله لبلاده.

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وقالت الجزائر هذا الأسبوع إنها ستحظر التجمعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا سيشمل احتجاجات أسبوعية هزت العاصمة لنحو عام.